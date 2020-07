O turismo tela Corona virusa naj sar maj anglal sas

Cana i pandemia khatar o Corona virus laspe jekh pala aver le thema phandade tele penge granici. De sar o milaj laspe le turistikalna thema sar o Greko, Italia thaj Spania puterde opre le turistunge. Shunen sar o Carlos Munoz Nietto delpe gindo pa kado.

Le thema phej shona phandade tele de sakade o Corona virus si trajindo ande sako them andi intrego Luma. Le themengi ekonomia kerel khe le themenge musaj the putren thaj o trajo lokes the lelpe palpale.

Andi Spania inke vi adjes si restrekciji sar le manusha shaj miskinpe ando them. De ame anda Radio Romano gelam maj dur the pusas sar andi Italai si. Kas shunen si o Alexian Santino Spinneli, vov phenel sar sas kana pessko concerto 500 manusenge das.

Adjes vi andi Italai o trajo laspe palpale thaj le turistonge puterdaspe opre de kon si nasvale khana resen anda Italiako Eroporto shonpe ando karanteno.

Le turistura, la Italiake manusa avral shaj besen saj aven le amala vaj i familiji khetane de andre ande kafeteriji nastig besen khetanes.