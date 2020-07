Finlando phares mukhel e shvedon ando them

Just nu är det svårt att tas sig in till Finland från Sverige. Finlands gränsen är bevakad och man begär dokument från människor för att släppa in dom i landet. Denna situation har gjort det svårt för finska romer att i år kunna hälsa på familjen/släkten som bor i Finland, säger Diana Nyman. Foto: Pär Bäckström/TT