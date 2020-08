O Corona virus del dar thaj diferentno gindo andej manusa

Them pala them pandadas peske granici thaj shute karanteno phe pehenge thema. Le manusa daranas thaj adjes aba but zene chi zanen sar the denpe gindo. I dar andi Frima si bari!

Adjes I konspiracia si bari andej manusa sar o virus laspe. De kodo naj jekh chuda sostar Vi Amerika thaj vi i Kina suden phe jekhavreste i dos.

Amerika phenel khe i Kina tunjariko shutas phe sars-cov-2. Kade phe sigo zanglas andi Luma o nasvalipe phe jekh skurto vreme the zal angle.

Andi Europa Italia sas khon shutas pesko intrego them tela karanteno, palakodo jekh pala aver le thema kerde sa kodo thaj phandade tele. Kadala restrekciji puterdepe opre jekh cera tela o milaj de adjes phenelpe khe sar o Septemberi lelpe sonpe palpale unji restrekciji sostar o nasvalipe chi kamen pale the uchol.

O Ungro si jekh anda kodola thema khon phandavel tele peske granici phe o nevo. Khatar o 01 septemberi numa ungrika citizen/medborgare saj zan ande ando them. De vi kodola si the zan ande 2 kurkengo karanteno vaj site avel len lil/intyg khe naj len o nasvalipe Covid 19

Sa kado adjes del andej manusha jekh konsperacijaki dar thaj gindin khe o virus laspe angle.