Cvid 19 vaccina del dar andej manusha

O Corona virus sar laspe phej masengo marknado ando Wuhan na pa buteste laspe konsperaciake teorija phej socialni mediji.

Adjes khana jekh vacina kamel the lelpe angle phe o nasvalipe Cvid 19 but zenen phenen le manusa thena troman the len opre i vaccina. Sostar andi vasina solpe ande o chippo. Shunen so o etnologo Dufunja Gregor Kwiek phenel pa kado. Si kado chacho?

The les opre i vaccina phe C-vid 19 kodo numa kerel thena shaj pherdos khatar o nasvalipe. Chippo chi solpe andre andi vaccina kade the shaj kontrolimpe le manusa. Le konspiraciake teoriji shol bari dar andej mausa thaj vi o internet 5g adjes solpe sar dos phe corona virusosko angle gelipe.

I xoxavni propaganda adjes si bari phej socialni mediji! Le manusha korkori site zanen the alosaren ande soste patjan vaj chi patjan. Savo si butivar zurales pharo! Sostar but xoxavni informacia zal avri karing le manusa profetionalno. O aver pharipe avel khana le manusha patjan phe kodo so chi tordjol vaj iskirijpe andi Biblia.

But manusa patjan ando Del thaj daran thena keren dos. De pasoste chi zanelpe, kodo naj dos! Kado vi iskirijpe andi Biblia! Anda kado le mausha chi trubuj the daran khatar kodo pa soste chi zanen.

De i dar sa kade si bari! Ame khatar o Radio Romano maj dur puslam kahatra o etnologo Dufunja Gregor Kwiek, sar le manusha trubujas the gindinpe, thaj trubujas the keren khana lengi dar, uchol. Sostar le corona virusoski vreme inke majdur phej jekh maj lungo vreme si jekh fakto.