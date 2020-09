Le shvedanora shaj aba traden ando Finlando

Pa kadi decitcia phenlas e Finlandoski inrikesministerka Maria Ohisalo, kade:

- Me sim zorales barimango ke birisaras te puthras e granitcake kontroli, karing o narodo anda Shvedo. O Shvedo si o maj vazno them e Finlandoske kana avel kaj o exporto. Thaj tela kadi vrama kaj sas e granitci pandade sas kadi buchi tele ashadi pe jek ocho levelo. Ale akanak jipon so ava e granitci phuterde thaj kadi decitcia avla opre dikhlo, uppdateras, sako kurko phenlas voj maj dur.

Reporterka: Naghmeh Abedin

naghmeh.abedin@sr.se