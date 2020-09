Botkyrka kommuna lel peski butji la romana inkludacijasa

Botkyrka kommuna si jekh anda kodola khon line angle jekh handlingsplan phej romengi inkludacia. Kas shunnen si i Sara Bylund samordnare.

Adjes o gindo khaj Botkyrka kommuna si, the lelpe lengi butji strategiskt phe jekh lungo vreme. Von sas ando Götebor, Örebro thaj Malmö the dikhen sar avera kommuni keren butji phej romengi inkludacia. Kade the zanen the len karingpende maj but zanipe phenel i Sara Bylund.

Le nationalna minoritetna krisi laspe 2010 bers, thaj zurarde len 2019 bers. Adjes i responsbilitacia si kaj o Länsstyrelsen ando Stockholms län thaj o Sametinget. Lende si nationalno uppdrag the dikhen perdal sar le krisi inkrenpe, kerenpe phej nationalna minoritetongi rig. Karing i Sarah Bylund zal o pusipe kabor inportancia shon phe khetanimaski butji le romenca.

O gindo khaj i Botkyrkas kommun si the keren butji le romengi inkludaciasa khetane le romenca. Numa inke von si anglal ande phengi butji. De so maj sigo thela kado höst kamen the lenpe phenga butjasa.