Vorba Antiziganismo so site hasnijpe maj dur

Adjes i vorba Antiziganism si gindo the paruvelpe phe o Anti rom diskriminacia khatar o IHRA. International Holocaust Remembrance Alliance. Pe kado i rekcia sas bari khatar le romane aktivistura. Jekh anda lende khon si zurales negativno phe kado parujipe si i Agnes Daroczi anda Ungro.

O Antiziganismo naj numa jekh vorba kodo si jekh intrego begrepp ande savo zal ande le romengo mudaripe savo nakhlaspe thela dujto lumako maripe. Kado zal ande vi phe kodo negativno dikhipe sar dikhelaspe rasbiologicno phej rom. Sar politikalno lelaspe krisi le rom the zanen the inkrenpe opre vaj the saj ason sa phe kodo than, foro vaj ande sa kodo them.

O romano holocaust pinzarelpe numa 1982 khatar o Njamco.

I vorba/begreppo Antiziganism thena pinzarlape atunci chi le romengo o Holocaust chi avla vremesa pinzardo. Anti roma diskriminacia naj chachi vorba the lelpe the hasnijpe phenel I Agnes Daroczi.