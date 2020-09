Inda del avri sako shon phaj rom nevimasko lill

Kas shunen si o Unversitetosko profesoro Shyam Parande anda New Delhi

Le nevimasko lil phaj rom delape avri sako shon. Adjes bisavelpe 800 zenenge 600 sela indiake manushenge 200 romenge. O centro Antar Rashtriya Sahayog Parishad (ARSP) khetanimasa Indian Council for Cultural Relations (ICCR) laspe the kerel butji the dikhel perdal thaj the hatjarel le romengi socialno thaj socialekonomisko problema krujal andi Luma. Von dikhen, roden vi la romana shibako thaj kulturalno pasipe la Indiasa. Thela phenge duje bersengi rodimaske-studiji parudine le rom thaj la indijake manusha akademiska lilla, informacia maskarpende. Paluni vreme sas but diskucia maskar lende sas perdal o Skaype thaj internet. Khaj vazdaspe le romengo pharipe pha o nasvalipe Covid 19. Le romen resel butesa maj zuralo pharipe telaj corona virusoski pandemia phenel la Indijako profesoro Shyam Parande

Manusha savala aba trajin thela jekh avrishuti phari cituacia si maj but avri shute la pandemijake pharimaske. Le rom si jekh anda kodola manusha.

Spania, Italija thaj andi East Europa si kodola thema khaj le rom line baro pharipe tela corona virusoski pandemia.

Ande kadala thema le romen si jekh maj baro phare, thaj vi le romane shavoren, sostar len naj kodo shajipe phej distanc studija sar le majoritetonge shavoren si, phenel o profesoro Shyam Parande.

Lenge nevimaske lilla shaj ginavlape sako shon.