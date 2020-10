E gila so shaj shunen ande adjesutno musikako programo:

1. Faltins Stam - Tattarprinsen & Jimmy Wighardt.

2. Tu san muro kamimo - Nadja.

3. Tequila - Maco Mamuko.

4. Saloniki - Salvinia & Roma.

5. Me javava - Russke Roma.

6. Like A Bomba - Mc Xhedo & Tony T.

7. Sostar mindig hohaves man - Jupka.

8. Tu ai me - Romika ft. Stalin.

9. Najisisarav ( Cover ) - Lejla.