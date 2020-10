O drabaripe zutijas le manushen the zan angle

Le majbute manushenge lengi problema zal avri phaj ekonomia thaj pha o kamipe. Unjivar vi pha o satjipe. Thaj o drabari the phenla lenge lasipe vi patjalpe ande kodo sostar kodo kamel o manus the perel ande lengo trajo. Shunen so i Maria Nemeth phenel pha pesko gindo pa o drabaripe.

O drabaripe zal perdal po paranormalno drom savi chi zanel the phenelpe vetenskapligt khe si chacho vaj na. Le manusha kon drabaren phenen khe zanen the dikhen ande ande varikasko trajo sar avla vaj so perla lenca.

Aba de khatar la vramako anglunipe/ tidernas begynnelse kamenas le manusha the zanen so lenca shaj perel sar lengo trajo avla. Anglunimaski vreme sas khana ande le zigenege porra thaj inelvor kamenas the ginaven thaj the dikhen andre ande phengo trajo le manusha.

Tela o antiken hasnijaspe orakel savala sas terne zuvja khon trajinas andej kloster. Von shonaspe tela trans thaj o rasaj sas lengo tolmachi the shaj phenel sar jekh maripe avla vaj zala maskar duj thema.

The drabarelpe andaj palma sas jekh aver drabarimasko metudo so hasnijaspe. Kado sas o Kiromanti savo avel andaj India thaj ades hasnijpe andi intrego Luma.

Phej palmake linji dikhelpe thaj kade zumavelpe the dikhelpe so le manusenca sas ando lengo trajo thaj so avla maj angle.

Le tarot karji inke vi adjes hasnipe andi intrego Luma khatar sa le manusa. Vi telefonoski linji putrenpe phe o drabaripe le kartjenca.

The zanelpe so le manusenca perla vaj the shaj dikhel ande andre variko ande pesko trajo kodo mindig delas le manusen zor thaj hopp. Sar jekh psykocno terapia phenel i Maria Nemeth.