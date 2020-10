Malmö Ungdomscental kerdzia jek projecto kaj kharel pe våld ur barnens persektiv, syr chavore dikhen pe maripen.

Kurso dzial pal kaj chavore te dzinen so si maripen, kaj isy ruzna maripena i kaj moginen te doresel pomoc dalesa. Jacob phenel kaj isy but chavore kaj dzide si dre jek kher kaj isy maripen. Dre palatuno bers to sys kajs 1,000 manushia/institusi kaj zgloshinde kaj maripen sys dre khera kaj chovore dzide sys ande.