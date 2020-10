Vänsterpartiet kamen nevo rejeringo so dava pes nazgodinela. Tasia belvele dogeja jeste jek partia, Kristdemokraterna. A dadyves, wygeja Ulf Kristersson kaj ligirel partisia Moderaterna i phendzia kaj so Vänsterpartiet chuvela daja propositsia to i jone terdziona pal latyr.