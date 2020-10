Skatto si te chuven pe sare tsohi i tiraha.

So biznesi moginen te sikavel kaj fliki isy bez hirja chemikaliji to moginen te doresel 95% love pale skattosyr. Dava znachynel nevet so bikinen fliki bez gifto to musinen te priskirel 5% butyr.

Konsumentenge, dole kaj kinen fliki i tiraha vi kostinela butyr.