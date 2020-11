USA: Trump vaj Biden?

- Jek glaso po Joe Biden si te des e kiji guvermentoske manushenge kaj nashtik dikhen tume thaj kamen te chorren o amerikanisko suno katar tumare shavora, phenlas o Donald Trump.

- Kado presidento djanelas ando januari shon ke kado viruso si merimasko, ferik ke vov kado garadas katar e amerikaniska manush. Djanelas ke kado si maj nasul sar e influensa, hohadas le amerikanon, phenlas e demokratongo president kandidato Joe Biden.

Sar kaj shunas djal e buchi thaj vi zurale borbi mashkar le duj kandidatura o paluno djes djipon djanasa kon ashel presidento ando USA.

Joe Biden phenel ke le Donald Trumposki vrama sar presidento ande America avilas kaj o agor thaj o presidento thaj republikano Donald Trump, phenel thela pesko vorbipe sar vov sas alosardo katar le amerikanura te marel pe anda them, thaj ke lesko gindo si kado majdur te kherel.

Ande palune zumajimtata te cirden alosaren karing peste tradas o presidento Trump thaj o Joe Biden angla alosaripe kaj le maj importantni statura vaj nyckelstater sar kaj bushon ando mellanvästern ando USA, kadal si statura sar exemplo Wisconsin, Ohio och Pennsylvania.

De shtar bersh palpale njirisardas o Trump ande unji anda kadal statura kusa maj cera sar jek procentenhet, thaj kado but anda le parne buchake klassoske alosara kaj trajin pe kadal thana, akanak alosardas vov palpale te boldel pe karing kadi gruppa alosara vorta angla elektia.

Trump vorbij pa peski vorba kaj sas ke site protectulij le bucha ande olejeski thaj gasoski industria thaj skirisas po Twitter kadi rat ke o Biden "vazdela e immigracia katar terroristicni thema, thaj ke intrego mellanvästern ande America kherdzola jek immigrantongo campo vaj flyktingläger".

Sa kadi vrama shuvel o Biden thaj leski righ zor te ginaven andre so majbut diferetni alosarimaske gruppi sode djal ande maj bari anda importantni vaj elementarni statura e Pennsylvania, te vazdel ando maj baro foro Philadelphia entusiasmo mashkar demokraticni alosara thaj ande nordvästra kotora le foroske kaj but buchara phangle kaj o zvonsko vaj fackanslutna arbetare si.

-"Amenge dostaj aba o rasismo thaj o kaoso", phenlas o Joe Biden thela jek alosarimasko khidipe khetanes kusa internationalo pindjardo pop-djilabatorka e Lady Gaga ando Pittsburgh.

Kusa maj cera sar 24 chasura djipon le alosarimaske lokalura phandaven ando USA sikhaven le preliminarni resultatura jek maj zuralo Joe Biden kaj ande le nationalni opiniake mirimita mezij ke si angla Trump kusa 6,7 procentenheter, rapportulij o Realclearpolitics.

Numa e situacia mezij maj equalno ande but importantni elementarni statura kaj shaj pharuven o resultato kon njiria o alosaripe, sar exemplo Pennsylvania och Florida.

Paschi 98 miljionura amerikanura line participacia ando alosaripe kado bersh, jek rekordo kaj kherel ke but djene gindon ke kado shaj avla o maj baro alosaripe ande amrikanisko elektia thela 100-bersh.

But djene kaj dine pesko glaso maj sigo vaj kherde förtidsrösta si demokratura, thaj zukardoj ke but anda le republikanura glasulina po than adjes.