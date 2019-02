Östersund vann striden om Sametingets parlamentsbyggnad

Kiruna, Vilhelmina och Östersund är de orter som tävlade om att få Sametingets parlamentsbyggnad. Kiruna var huvudalternativet och först röstade Sametinget mellan Vilhelmina och Östersund där Östersund vann. med rösterna 17 mot 14. Det bidraget ställdes då mot Kiruna där Östersund drog det längsta strået med röstsiffrorna 18 mot 13.

Det är en lång process som nu har nått sitt slut. Den började redan 1994 när Sametinget beslutade att kansliet skall vara i Kiruna. 2004 meddelade dåvarande statsministern Göran Persson att Sametinget skulle få en parlamentsbyggnad. Statens fastighetsverk fick i uppdrag att färdigställa projektet. En arkitekttävling utlystes och vann gjorde bidraget “Badjáneapmi” utritad på en tomt i centrala Kiruna.

Då utgick man från att den skulle placeras i Kiruna eftersom kansliet redan fanns i Kiruna och Sametinget hade tagit beslut om att placera byggnaden i Kiruna. Men i samma veva startade stadsomvandlingen i Kiruna på grund av gruvbrytningen och den utsedda platsen blev inaktuell eftersom den låg inom ett område som skulle avvecklas inom 30-40 år och då började problemen med tomtplats. De olika styrelserna har under åren tittat och utrett flera olika tomter i Kiruna och under tiden har andra kommuner också gett sig in i matchen om att få parlamentsbyggnaden. I Kiruna har kommunen erbjudit en tomt på en höjd i nya centrum som Sametingets styrelse har godkänt.

På plenum i Saxnäs förra året i maj beslutade Sametinget att utse två orter som alternativ till Kiruna och efter två omröstningar blev det Östersund i Jämtland och Vilhelmina i Västerbotten. Revisionsfirman PWC har under året gjort en konsekvensutredning av de olika orterna med perspektiven tillgänglighet, utvecklingsmöjligheter och samhällskultur som grund i analysen.

Men nu har alltså Sametinget, nästan 26 år efter att Sametinget inrättades och invigdes i Kiruna stadshus, beslutat att Sametingets parlamentsbyggnad ska placeras i Östersund.