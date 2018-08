Här är alla finalister i P4 Nästa 2018

– Det är ett startfält med åtta starka låtar som publiken och juryn har möjlighet att höra och rösta på i samband med riksfinalen. Det ska bli mycket spännande att se vem eller vilka som blir årets vinnare i tävlingen, säger P4 Nästas projektledare Maths Broborg.

Det skickades i år in över 930 låtar från hela Sverige som tävlingsbidrag i P4 Nästa. Under våren och sommaren arrangerade Sveriges Radios 25 lokala kanaler lokala finaler. Av de 25 lokala vinnarna har nu en jury valt ut åtta finalister som får tävla i den direktsända riksfinalen i Linköping den 25 augusti.

Juryn bestod av P4:s musikredaktör Rita Jernquist, producenten Anders Olsson (A-One), Svensktoppens och P4 Musiks Carolina Norén, Karin Gunnarsson från SVT/Melodifestivalen och ordförande Maths Broborg.

Finalister 2018

Gästartister under finalen

Förutom uppträdande av finalisterna kommer årets final också bjuda på livemusik från Melodifestivalen-vinnarna Benjamin Ingrosso och Anna Bergendahl, samt förra årets P4 Nästa-vinnare Stiko Per Larsson. Sedan tidigare är det klart att P4 Nästa-finalen 2018 leds av Titti Schultz och Josefin Johansson.

Så fungerar röstningen

Publiken har möjlighet att rösta via sms med start 5 augusti kl. 13:00 och fram till en bit in i sändningen 25 augusti.

Om du vill sms-rösta i P4 Nästa är kostnaden 3 kr/röst + eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 ggr/abonnemang/röstningsomgång. Det antal röster du bidrar med registreras i röstningssystemet under förutsättning att du angett rätt röstningsnummer och -prefix när du röstade. Notera att det inte ska vara något mellanslag i prefixet p4nästa.

För att få ett svarsmeddelande som bekräftar att din röst registrerats behöver ditt telefonnummer vara kopplat till en betaltjänst som hanterar kostnaden för svarsmeddelandet. Din röst räknas även om du inte får något svarsmeddelande.

Gör så här: p4nästa (mellanslag) låtX (X ersätts av numret på det bidrag du vill rösta på – låt1, låt2, låt3, låt4, låt5, låt6, låt7 eller låt8)

Skicka ditt sms till 72250



Finalen av P4 Nästa 2018 avgörs dels av publikens röster via sms, dels av den jury som är på plats och röstar under direktsändningen. Röster och jurypoäng omvandlas i nya poäng utifrån inbördes placering och vägs samman till ett gemensamt resultat. Publiken och juryn har lika många omvandlade poäng att fördela.

Slutlig röstningsomgång under riksfinalen

En slutlig avgörande röstningsomgång för publiken tillkommer när de åtta finalbidragen framförts live, när publik- och juryrösterna räknats samman och omvandlats i poäng, och de omvandlade poängen vägts samman till ett gemensamt resultat. De två finalbidrag som fått flest sammanvägda poäng av jury och publik går vidare till en slutlig omgång. Under den slutliga omgången röstar enbart publiken och avgör vilken vinnaren av P4 Nästa blir.

Inför den slutliga röstningsomgången och slutduellen under finalen nollställs den tidigare rösträkningen och en ny röstningsmöjlighet via sms tillkommer. Även i den slutliga röstningsomgången finns möjligheten att rösta via sms och max 10 gånger/abonnemang. Varje röst kostar 3 kronor plus eventuella trafikavgifter. De två finalbidrag som går vidare till den slutliga avgörande röstningsomgången behåller sina tidigare röstningsnummer.

Lördag 25 augusti tävlar de åtta finalisterna live i Crusellhallen i Linköping Konsert & Kongress under Linköpings stadsfest och i direktsändning i P4 innan vinnaren av P4 Nästa 2018 utses.