Stjärnor gästar P4 Nästas riksfinal 2019

När portarna slås upp på Linköping Konsert & Kongress den 24 augusti för riksfinalen av P4 Nästa får besökarna och P4-lyssnarna även möta gästartisterna Lena Philipsson, Felix Sandman, The Lovers of Valdaro och Spring City.

– Det känns väldigt kul med årets fantastiska gästartister som kommer förgylla finalen tillsammans med de åtta finalisterna, säger P4 Nästas projektledare Maths Broborg.

Lena Philipsson har nyligen släppt en ny singel som heter Maria Magdalena. Det är det första släppet sedan det hyllade albumet och efterföljande utsålda föreställningen "Jag är ingen älskling" från 2015. "Maria Magdalena" handlar om hur livet ter sig för en ”småländsk liten diva” och är skriven av Lena Philipsson själv och producerad av Anders Hansson.

Felix Sandman har under våren 2019 synts i serien Störst av allt och på scen bland annat med vännen Benjamin Ingrosso. Han startade sin karriär som medlem i pojkbandet FO&O som splittrades 2017 och Sandman började arbeta som soloartist. Hans första musiksingel Every Single Day höll förstaplatsen på svenska singellistan i fyra veckor efter en andra plats i Melodifestivalen 2018.

The Lovers of Valdaro, alias Erik Höiby och Adam Warhester, har haft ett händelserikt år. För ett år sen släpptes debutsingeln "Lost Forever" som vann regionsfinalen i Stockholm till P4 Nästa. I riksfinalen 2018 valdes de ut att delta i Melodifestivalen 2019. Under sommaren 2018 turnerade de runt Sverige på framförallt Pridefestivaler och nu är de tillbaka, ett år senare, på samma scen där de förra årets röstades fram av juryn.

Spring City består av Annielle, Noomi och MIAH vars musikaliska banor startade i Malmbäck i Småland och tog sedan olika vägar. I början av 2018 kom idén att spela tillsammans efter att de blivit tillfrågade att göra en gemensam konsert med sina soloprojekt. Senare samma år vann denna trio P4 Nästas riksfinal och deras låt Back On Our Streets har spelats flitigt i radion.

Om P4 Nästa

P4 Nästa är P4:s rikstäckande musiktävling för nyskriven och nyinspelad musik för både nya och etablerade låtskrivare och artister från hela Sverige. Den direktsända riksfinalen från Linköping Konsert & Kongress äger rum den 24 augusti kl. 19.00 och sedan tidigare är det klart att den leds av Titti Schultz och Josefin Johansson. Det slutligt vinnande bidraget i P4 Nästa kommer under en period att spelas regelbundet i P4. Även i år kommer det också att finnas ett bonuserbjudande till en av de åtta riksfinalisterna i P4 Nästa att i egenskap av artist medverka under 2020 års upplaga av Melodifestivalen i SVT.