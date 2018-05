Så ofta ska du träna – för dina artärer

Att motionera en halvtimme två till tre gånger i veckan är bra för medelstora artärer. Men det verkar behövas fyra till fem träningstillfällen för att få positiv effekt på de större artärerna i kroppen, som exempelvis aorta.



Den påverkan som forskarna kunde se var att träningen håller artärerna mjuka och smidiga. Med sådana artärer ökar möjligheten till fler friska år när du blir äldre.

För att komma åt de stora artärerna behövs alltså nästan daglig motion.





