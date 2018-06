Naturvårdsverket: Tjuvjakt bakom minskande vargstam

Under förra veckan kom resultaten från vinterns inventering som visar att det finns omkring 300 vargar i Sverige just nu, vilket är gränsen för gynnsam bevarande status, enligt Naturvårdsverket som därmed ställer in licensjakten i vinter.

Maria Hörnell-Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket, menar att det inte finns någon annan förklaring till nedgången än tjuvjakt.

– Vi hittar ingenting naturligt som skulle kunna förklara minskningen de sista tre åren. Det enda som finns kvar som förklaringsgrad är att man illegalt tar bort ganska mycket varg.

Tjuvjakt alltså?

– Ja, illegalt dödande.

Vargen fridlystes i Sverige på 60-talet och har sedan dess sakta men säkert återhämtat sig. Vintern 2014/2015 fanns en bra bit över 400 vargar i Sverige, alla med revir i de mellersta delarna av landet.

Enligt Statens vetrinärmedicinska anstalt som analyserar alla vargar som påträffats döda i naturen, är populationen fullt frisk och borde därför snarare stadigt öka i antal.

Inte heller licensjakten som pågått vissa år från och med 2010 kan förklara en nedgång.

Jägareförbundet säger att de "inte kan utesluta" att den stora nedgången handlar om illegal jakt och menar att det bottnar i ett missnöje på landsbygden eftersom myndigheter inte lyssnar på dem som bor där vargen finns.

Vargforskare Olof Liberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet kom i en forskningsrapport från 2011 fram till att den illegala jakten är omfattande och att uppemot 15 procent av vargstammen dödades illegalt varje år.

– Vi har nu indikationer på att tjuvjakten har ökat ytterligare. Vi håller på med analyser av detta och kommer publicera detta senare under året.

Maria Hörnell-Willebrand menar att det skulle se illa ut om antalet fortsätter minska.

– Det begränsar också möjligheten att ha en vettig förvaltning.

Vad kan man göra åt problemet, annat än att bara ställa in licensjakten nästa år?

– Det är väldigt svårt för naturvårdsverket att komma åt. Det är ett brott som måste hanteras som andra brott.