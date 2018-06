Kritiserade barn får svårare att tyda känslor

Liknande studier har gjorts tidigare, men då har man fokuserat på barn som lever i dåliga hemmiljöer där föräldrarna uppfattas som skrämmande eller hotfulla.

I den här studien har man istället kollat på "vanliga föräldrar" som i olika grad kritiserar sina barn.



Och det man kunde se var bland annat att barn som fick mycket kritik från sina föräldrar hade sämre uppmärksamhet rent generellt. Men de hade också svårare att observera andra människors känslouttryck.



Det skulle, enligt forskarna, kunna bero på att hjärnan utvecklas så att överlevnad underlättas. Vilket i det här fallet betyder att det är lättare att inte bli så lyhörd för andra om man tidigt och ofta blir kritiserad. Och det skulle i sin tur kunna påverka hjärnans utveckling kring just uppmärksamhet.



Däremot kan det i många andra situationer vara negativt att inte vara så lyhörd för andra, till exempel i sociala samspel eller vid inlärning.

Referens: James et al., Parental Expressed Emotion-Criticism and NeuralMarkers of Sustained Attention to Emotional Faces in Children, publicerad 11 juni 2018 i Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, doi: https://doi.org/10.1080/15374416.2018.1453365