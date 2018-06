Risken att dö ökar inte när du blir riktigt gammal

Din risk att dö, eller din mortalitet som det heter i forskarvärlden, ökar exponentiellt i takt med att du blir äldre. Men kanske inte hela livet. Kanske inte efter 105. För då verkar det som om risken att dö hamnar på en slags platå.



– Platån tyder på att vi inte har nått gränsen för hur gamla vi kan bli, att det inte finns någon bortre biologisk gräns säger. Ingmar Skoog, professor och överläkare vid Göteborgs universitet som har tittat närmre på studien.

Studien publiceras i tidskriften Science och baseras på data från nästan 4000 riktigt gamla italienare, alla över 105 år. Forskarna har gjort en slags uppskattning över deras risk att dö.

De kunde då se att kurvan över mortaliteten, som envist stegras och blir brantare ju äldre man blir, saktar ner och till och med planar ut vid 105. Då ligger risken konstant, och även om du nu blir ännu äldre så verkar oddsen för att dö vara oförändrade.

– Risken att dö när du är 105 är ungefär 50 procent, så det är fortfarande en hög risk, säger Ingmar Skoog.

Men hur lyckas man egentligen bli så gammal?

– Lever man till 105 så skiljer man sig ofta från andra människor. Man är liksom mer robust så att man klarar att leva längre, säger Ingmar Skoog.

Det handlar förstås om att ha rätt gener och levnadsvanor för att bli riktigt gammal. Men det skulle också kunna finnas en annan bidragande orsak, tror Ingmar Skoog.

– När folk börjar bli så där gamla att de kan bli äldst i Sverige eller äldst i världen får de mer omhändertagande. De blir som kändisar, säger han.





Referens: E. Barbi et al, 2018. The plateau of human mortality: Demography of longevity pioneers. Science. Doi: 10.1126/science.aat3119