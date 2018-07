Kråkor drar sig inte för att mucka gräl med korpar

Tvåtusen observationer av kråkor och korpar i USA visar att de mindre fåglarna samarbetar för att få övertaget.

Kråkorna går ihop för att till exempel försvara sina bon och få tillgång till mat. Forskaren Ben Freeman, som har lett studien, säger att kråkornas samarbete gör det möjligt att jaga bort större fåglar.

Det är fågelintresserade personer runt om i USA som har bidragit med observationerna till studien.

Referens:

Freeman et al. Why do crows attack ravens? The roles of predation threat, resource competion, and social behavior, 2018. The Auk: Ornithological Advances 4 juli 2018. DOI: 10.1642/AUK-18-36.1