Ny flundra har fått ett namn

Den så kallade Östersjöflundran är den första identifierade endemiska fiskarten i Östersjön, det vill säga att den bara finns där.



Tidigare förväxlades den med skrubbskäddan, men tack vare genetiska studier kunde man bekräfta att det var en egen art. Det rapporterade vi tidigare om.



Östersjöflundran har nu fått sitt vetenskapliga namn.



Det blir Platichthys solemdali, efter den norske marinbiologen Per Solemdal, som var den första som beskrev den här formen av flundra på tidigt 70-tal.

