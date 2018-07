Unga gravida mår sämre än på nittiotalet

I studien har forskarna undersökt symptom för depression hos unga gravida kvinnor i två generationer. Först kvinnor på nittiotalet och sen deras döttrar eller svärdöttrar när de blev gravida.

Alla kvinnor som medverkade var mellan 19 och 24 år och bosatta i sydvästra England.

Resultatet visade att 17 procent av kvinnorna på nittiotalet hade symptom på depression till skillnad från idag då siffran istället är 25 procent.



Vad denna förändring beror på är svårt att säga utan vidare forskning.

Forskarna till studien tar däremot upp några möjliga förklaringar. Exempelvis en förändrad livsstil, sociala medier och genetiska faktorer.

– Vi har ju ett stressigt liv nuförtiden. Allting ska gå så fort och vi ska vara så perfekta och duktiga, säger Tanja Tydén som är barnmorska och senior professor på Uppsala universitet.

Det är viktigt att forska vidare på det här för att ta reda på vad förändringen kan bero på säger forskarna till studien. Att vara deprimerad under graviditeten kan nämligen få en mängd olika konsekvenser för både mamman och barnet.

Därför kan det också redan nu vara viktigt att sätta in extra stöd för unga gravida menar forskarna.

– Det är superviktigt att vi tar hand om de gravida och de nyförlösta kvinnorna, säger Tanja Tydén.

