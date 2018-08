Här är hemligheten bakom snäckans snabba evolution

Arten levandefödande strandsnäcka lever både på solstekta och vindpinade klippor på sommaren och i iskalla steniga vattenmiljöer på vintern.

Snäckorna som lever i miljöerna är mycket olika varandra, trots att de är samma art. Till exempel har snäckorna som lever på stenar under vattnet mycket tjockare skal för att klara attacker från krabbor.

Marinekologer vid Göteborgs universitet och universitetet i Sheffield i Storbritannien har samlat in hundratals snäckor från kusten i Bohuslän och analyserat deras genetiska uppsättningar.

Nu har forskarna kommit fram till att det handlar om tusentals gener, som sitter samlade i grupper eller "genpaket".

Genpaketen skiljer sig åt mellan "stensnäckorna" och "klippsnäckorna" och i och med att paketen kan ändra sig samtidigt, kan också evolutionen gå snabbare.

– Evolutionen påskyndas markant av att generna ligger paketerade i användbara "kit", för att anpassas till den nya miljön. Så det handlar inte längre om att en gen i taget anpassas till en viss miljö, säger marinekologen Kerstin Johannesson vid Göteborgs universitet.

Den levandefödande strandsnäckan har fått 100 olika artnamn världen över för att den är så snabb på att anpassa sig. Forskarna har inte förstått att det är en och samma art. Kerstin Johannesson har själv funderat på hur snäckorna kan vara så olika i över 40 års tid.

– För mig var det väldigt intressant att se att "jaha, det är så här det fungerar!"

Liknande genpaket har också upptäckts hos till exempel torsk och kan innebära en anpassningsförmåga för många djur som kan vara mycket passande i takt med klimatförändringarna.

– Klimatförändringarna gör ju att många miljöer förändras mycket hastigt, men det kan alltså finnas lösningar hos många arter som gör att de kan förändra sig snabbare än vad vi trott tidigare.

