Rovfåglar har skarpt färgseende

Simon Potier, Almut Kelber och Mindaugas Mitkus har studerat tama kaktusvråkar i ett hägn i Frankrike.

Om bytet har en annan färg än bakgrunden så kan kaktusvråkarna upptäcka det på dubbelt så långt avstånd som människan kan.



Den kunskapen om rovfåglarnas färgseende kan hjälpa till att skydda fåglarna från faror i omgivningen menar forskarna. Många rovfåglar dör i dag då de flyger in i vindkraftverk och kraftledningar.

Referens:

High resolution of colour vision, but low contrast sensitivity in a diurnal raptor. Potier et al, 2018. Proceedings of the Royal society. 29 August 2018.DOI: 10.1098/rspb.2018.1036