Påstås ha genmanipulerat barn – möts av kritikstorm

Forskaren He Jiankui släppte en egen video i Kina i söndags där han påstår att han som första forskare lyckats att använda den nyaste gentekniken CRISPR för att ge två nyfödda barn en gen som sägs ge ökat skydd mot HIV-infektion. Videon orsakade omedelbar debattstorm i Kina.



Åtta föräldrapar ska ha varit med i försöket och ett tvillingpar ska ha fötts i Shenzhen med modifierade gener. Den ena flickan påstås ha en fullständigt ändrad gensekvens, medan hennes tvillingsysters genmodifiering bara delvis ska ha lyckats.



He Jiankui väntas presentera sina resultat vid en forskningskonferens i morgon, men det finns mycket som är oklart.



”Jag vet att han var i Hongkong igår, men jag vet inte vara han är nu, och jag vet inte vad han kommer att säga, men vi välkomnar forskare att presentera sin forskning här”, sade biologen David Baltimore som är ordförande för en pågående internationell forskningskonferens om det mänskliga genomet i Hongkong till kinesiska Southern Metropolis Daily.



Både i den internationella forskarvärlden och här i Kina är inställningen skeptisk till He Jiankuis tilltag att genmanipulera bebisar och Kinas hälsomyndigheter har startat en utredning.

Men trots den stora uppmärksamheten är det fortfarande inte bevisat vad Hes forskarlag egentligen har gjort och i vilken grad de har lyckats.