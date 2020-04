Trots osäkra antikroppstester – New York går fram med studie

I delstaten New York i USA har man nu gjort en första studie av den här typen.

– Det här är personer som har varit infekterade och som har utvecklat antikroppar, sa New Yorks guvernör Andrew Cuomo när han presenterade resultaten från de antikroppstester som slumpmässigt har gjorts på 3000 invånare i delstaten. 13, 9 procent, det vill säga 417 personer, har testats positivt för antikroppar.

Men det finns brasklappar. Kan man dra slutsatser av en studie som gjorts på 3000 person i en delstat med nästan 19, 5 miljoner invånare?



De antikroppstester som finns visar inte heller säkerställda resultat. En rad personer som har testats positivt för antikroppar har visat sig vara felaktiga.



De allra flesta antikroppstesterna tillverkas i Kina med över 90 företag på marknaden. Men ännu finns inget hundraprocentigt säkert test, och det lär dröja.

USA:s läkemedelsverk, U.S. Food and Drug Administration, har till och med varnat för att en del av dessa företag felaktigt marknadsför produkten. Att testerna finns tillgängliga hänger ihop med att man på federal nivå i USA tillfälligt lyft kraven om validitet för att snabbare få fram ett test.



Dessutom har Världshälsoorganisationen, WHO, varnat för att antikroppar inte är ett bevis på immunitet.