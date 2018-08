"Vi är klara med solen, det är skönt att vara inomhus"

Enligt Thomas Runfors, informationschef på SF Bio, kan värmen ha bidragit till att juli och augusti lockat fler besökare till biosalongerna.

– När värmen håller i sig så länge så tror jag att man är ganska nöjd och blir lite mätt. Man vill göra någonting annat än att bara sitta ute eller bada. Så då börjar biobesöken ta sig igen, säger Thomas Runfors.

Ni har i annonser påpekat att det är svalt i salongerna. Har det påverkat biobesöken?

– Det är svårt att svara på. Men det blev ju en sån panik här i Sverige, alla fläktar tog ju slut till exempel, och folk sökte upp svala ställen. Så det var naturligtvis en fördel för oss att vi hade svala salonger. Vi håller ungefär 21 grader i biograferna.

Men det är inte bara värmen som påverkar om svenskarna går på bio.

I början av sommaren var repertoaren svagare, enligt Thomas Runfors. Men under juli och augusti har den sett bättre ut. Musikalfilm "Mamma Mia! Here We Go Again" hade premiär den 18 juli och har varit ett dragplåster.

Enligt Sveriges Biografägarförbund, som för biografstatistik, påverkades alla biografer av det vackra vädret.

Värmen kom redan i maj, då det var varmare än normalt i hela landet, enligt SMHI. Och under kvartal två (april, maj, juni) gick färre på bio än samma period förra året: 2,6 miljoner biobesök andra kvartalet 2018, jämfört med nästan 3,2 miljoner besök samma period 2017.

Under första halvåret 2018 minskade biobesöken med 9 procent, jämfört med samma period 2017.

Någon offentlig statistik för juli och augusti finns ännu inte. Men SF Bio ser alltså ett uppsving under de månaderna, och tror att den ihållande värmen kan ha påverkat.

Några som ledsnat på värmen och på fredagen sökte sig till en biosalong är Maryam Kahorzadeh från Upplands-Väsby, som tillsammans med barnen Simon och Adrina såg Lassemajas detektivbyrå.

– Det har varit väldigt varmt hela sommaren, så vi är klara med solen. Det är lite skönt att vara inomhus idag, istället för ute. Och barnen är ganska trötta på pool och vatten, de har fått nog, säger Maryam Kahorzadeh.