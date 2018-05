Torterades av IS – Umeås första fristadsmusiker

"Musikern och läraren Basim Ahmed Jamal är hemma hos en annan lärare, musikdirektör Elisabet Holm i Umeå. Dagsljus från fönstret faller över notstället medan Basims fingrar far i en rasande takt över klarinetten.

Om några veckor ska han uppträda med Mozarts klarinettkvintett i A-dur, för första gången tillsammans med en stråkensemble från Norrlandsoperan.

Han säger att det är som att vara 19 igen. Just nu handlar allt om att öva, öva och öva.

– Varje dag övar jag musik och spelar. Jag kanske känner mig lite trött, men intalar mig själv att "du får inte bli trött. Du måste spela", säger Basim Ahmed Jamal.

"Du måste spela"

Basim Ahmed Jamal kom i somras med sin fru Rihab Hussein Ali Alsaigh till Umeå som kommunens första fristadskonstnär. Som sådan får han uppehälle i Sverige i två år och möjligheten att spela, knyta kontakter och på andra sätt rota sig i staden.

Men vägen till Umeå har varit lång och svår.

Basim Ahmed Jamal har arbetat med musiken i hela sitt liv i Irak. Oftast som musiklärare, även om han under vissa perioder fått ta andra jobb för att kunna försörja sin familj.

"Musik? Det är ju djävulen."

Men allt förändrades när IS intog hans hemstad Mosul.

– Musik? Det är ju djävulen. Klarinett och klassisk musik det är européernas påfund, så beskriver Basim IS inställning till hans största passion i livet.

Daesh, eller IS som de flesta svenskar känner dem, invaderade Basims hemstad Mosul i juni 2014. Efter invasionen blev all kulturverksamhet och allt som Basim Ahmed Jalal arbetat med Haram. I Mosul innebar det att det förbjöds under lagen.

"Visste inte att han var som en spion"

Han fortsatte att försöka hålla musiklektioner i hemlighet i sitt hem och när en gammal elev kom fram till honom på stan fanns det inte i hans tankevärld att han skulle kunna bli förrådd. Efter det fick Basim uppleva de värsta 18 dagarna i sitt liv.

– Jag visste inte att han var som en spion. Han var min elev och jag älskade honom. De 18 dagarna kändes som 18 år på grund av oron för att bli dödad när som helst, säger han.

"De skulle dra ut mina tänder."

När han sedan skulle ställas inför rätta var han väldigt osäker på hur domaren skulle se på hans brott. Personerna innan och efter honom dömdes direkt till döden.

– Han sa "Du är musiker, du är ingenting". Då bestämde han att de skulle dra ut mina tänder. I stunden kände jag ändå glädje över att inte bli dödad och att slippa få händerna avhuggna. Det var som ett mirakel att jag lyckades komma undan med livet i behåll, säger Basim.

Men efter straffet gick Basim in i en av sina mörkaste perioder.

– Jag hoppades att de skulle döda mig. Ingen musik, ingen litteratur, inget liv. Du kan inte känna någon smak när du äter. Allt i ditt sinne är svart, säger han.

När han flydde från Mosul med sin hustru fick han kontakt med ICORN, International Cities of Refugees Network, medlemsorganisationen för fristadskonstnärer. Efter en längre period av väntan fick han till slut beskedet: Umeå kan ta emot dig.

– Det kanske är ett skämt? Nej, det var inget skämt. Nu är jag i Umeå och i Sverige och får äntligen spela musik. Det viktigaste i mitt liv, säger Basim.

Av världens 68 fristäder för konstnärer och journalister finns 23 stycken i Sverige. Med det har Sverige flest fristäder i världen och totalt har det tagits emot 46 fristadskonstnärer i landet sedan 1996.

Basim Ahmed Jamal är alltså Umeås första fristadskonstnär, men andra har hunnit ta emot fler. Stockholms kommun, som varit fristad sedan 1998, har till exempel huserat fristadskonstnärer från Syrien, Iran, Nigeria, Kina, Georgien, Etiopien och Irak.

I övningsrummet hemma hos Elisabet Holm i Umeå slipar duon på Basims intonation inför konserten. Han har fått operera in nya tänder och som många kan förstå har det varit en utmaning att plocka upp klarinetten igen efter det. Elisabet Holm är imponerad av hans väg tillbaka till instrumentet.

– Blåsa ett blås är jättesvårt och att hålla det uppe i flera år och sedan drar de ut tänderna. Sen ska han ändå spela klarinett och det gör han. Så det är otroligt, säger Elisabet Holm.

Kärleken till musiken är stor hos både Elisabet och Basim. Det hemska han gått igenom brukar inte vara något som kommer upp när han är hemma hos henne och övar. Då handlar det till hundra procent om musiken.

"Jag tror att musiken är universums språk."

– Vi spelar och jag tror att det kan vara en fördel att inte alltid tänka på det svåra. Nu är nu och nu spelar vi Mozart. Och det räcker ganska långt, säger Elisabet Holm.

– Jag tror att musiken är universums språk och det här är väldigt stort för mig. Varje minut är jag stolt över att jag kom till det här landet, säger Basim Ahmed Jamal.