John Oliver-barnbok doneras till skolor i Indiana

Det är Max Mutchnick, skapare av tv-serien Will & Grace, som ser till att barnboken ”A Day in the Life of Marlon Bundo” delas ut i kommunala skolor i Indiana, vicepresidenten Mike Pences hemstat. ”A Day in the Life of Marlon Bundo” är skriven av "Last week tonight with John Oliver"-medarbeten Jill Twiss och illustrerad av E.G. Keller, och handlar om kaninen Marlon Bundo som blir kär i en annan hankanin.

Den ges ut som en replik till boken "Marlon Bundo's Day in the Life of the Vice President", skriven av Mike Pences dotter Charlotte och illustrerad av hustrun Karen. Deras bok handlar om en dag i familjens kanins liv, som indirekt också är vice-presidentens.

Det var i ett avsnitt av tv-programmet "Last week tonight with John Oliver" nyligen som programledaren ägnade en stor del av sändningen åt Mike Pence. Bland annat togs hans samröre med den kristna organisationen "Focus on the family" som är kritisk mot homosexualitet upp. Därav handlingen i tv-programmets bok.

John Oliver-boken har toppat försäljningslistor och delas nu alltså även ut till skolbibliotek i alla kommunala grundskolor i staten Indiana. Will & Grace-skaparen Max Mutchnick skriver på Instagram att Mike Pence har en enorm följarskara i Indiana och att han har använt den för att sprida intolerans. Genom att dela ut boken vill Max Mutchnick bidra med positiva förebilder och en inkluderande berättelse för barn i Michael Pences hemstat.

”Om den här boken kan hjälpa en pojke eller flicka i Indiana att älska och acceptera sig själv, så vet jag att båda Marlon Bundo skulle vara stolta”, skriver Max Mutchnick.

Alla intäkter från John Oliver-redaktionens bok går till The Trevor project, som arbetar för att rädda unga HBTQ-personers liv, och Aids United som fokuserar på få slut på aidsepidemin i USA. Delar av Pence-familjens bok går till organisationer som arbetar mot trafficking och ger konstnärsterapi för barn.