Klas Östergren och Kjell Espmark lämnar Svenska Akademien

År 2014 valdes Klas Östergren in i Svenska Akademien på stol nummer 11. Nu väljer han att lämna sin plats. Eftersom de invalda sitter på livstid innebär det att han inte längre kommer att delta i deras arbete.

– Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game', skriver Östergren i ett meddelande till Svenska dagbladet.

Även författaren och litteraturvetaren Kjell Espmark lämnar Svenska Akademien, meddelar han till Dagens Nyheter.

”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet - då kan jag inte längre delta i arbetet".

Det har varit turbulent kring Svenska Akademien under de senaste månaderna efter att den så kallade kulturprofilen, en person i nära kontakt med Svenska Akademien, anklagas för sexuella övergrepp på ett flertal kvinnor.

Advokatbyrån Hammarskiöld & Co har på uppdrag av Svenska Akademien genomfört en utredning gällande Svenska Akademiens kopplingar till Kulturprofilen. Resultatet av utredningen har ännu inte presenterats.

Kulturnytt har varit i kontakt med akademiledamoten och före detta ständige sekreteraren Horace Engdahl, som avböjer att kommentera.

– Jag har inte sett nyheten om att Klas hoppar av och vet inte vad han menar med att hoppa av, så jag avhåller mig från kommentarer", skriver Horace Engdahl i ett mejl.

Han vill inte heller kommentera Kjell Espmarks beslut att inte delta i akademiens arbete.