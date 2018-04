"Det som tillhör dig" – En debutroman som suger in läsaren

Titel: Det som tillhör dig

Originaltitel: What Belongs to You

Författare: Garth Greenwell

Översättare: Daniel Gustafsson

Utgivningsår: 2016

På de offentliga toaletterna under det statliga kulturpalatset i Sofia träffas män för få, ge eller köpa sexuella tjänster. Det är hemligt men samtidigt allmänt känt och där träffar vår huvudperson Mitko. Det som skulle vara en ren transaktion – sex för pengar – blir ett möte mellan två som båda söker närhet och kontakt.

De fortsätter att träffas; vår huvudperson bjuder hem Mitko och de blir vänner. Eller något mer, men visst är det ett ojämlikt förhållande. Vår huvudperson faller huvudstupa för den unge, sårbare och vackre Mitko; han åtrår och längtar och vet samtidigt med sig att han aldrig når riktig fram. Och Mitko – han behöver pengar, mat, någonstans att sova ibland. Och kanske närhet.

I slutet av romanen beskriver berättaren, som är en namnlös lärare och aspirerande författare – känslan att leva i ett halvt språk. Han är amerikan men bor och arbetar sedan några år i Bulgariens huvudstad Sofia och uppfattar bara delar av livet som äger rum runt om honom.

Hans egen bulgariska räcker i vardagen och till viss konversation men

mycket går förlorat i obegriplighet. Livet blir upphackat och staccatoartat; lite som när man vrider fram och tillbaka på volymknappen väldigt snabb – vartannat ord faller bort och blir till ett ohörbart mummel.

Det här är en berättelse som verkligen suger in läsaren och låter oss kliva i berättarens skor. Vi går med honom på spruckna asfaltsgångar mellan gråkalla betonghus och vi sitter på skeva bänkar vid blåsiga busshållplatser och försöker deschiffrera vilka människorna han möter är innerst inne. Och känslan av att stå vid sidan av och betrakta livet utan att förstå det – genomsyrar den här melankoliska och lite drömska romanen.

Det är som om den ständigt funderar över möjligheten till kontakt – finns det något här: mellan oss? En intimitet? En potentiell kärlek? Eller bara förståelse?