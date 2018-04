The Simpsons får kritik för rasism och bakåtsträvande

The Simpsons tittarsiffror har sjunkit i en jämn takt de senaste åren men når fortfarande miljoner tittare. Den 29:e säsongen började sändas i höstas, ungefär samtidigt som komikern Hari Kondabolu släppte dokumentären "The Problem With Apu" efter att han tröttnat på den indiske karaktären.

Hari Kondabolu menar att Apu Nahasapeemapetilon är ett tydligt exempel på hur personer med sydasiatiskt ursprung alltid framställs på samma stereotypa sätt i amerikansk TV.

I söndags svarade The Simpsons på kontroversen genom att ställa sig frågan hur något som var roligt och inte uppfattades som kränkande nu är politiskt inkorrekt.

"Vad kan man göra?" frågar Simpsons-karaktärerna sig och tittar in i kameran. Bredvid dem står ett foto av indiske Apu, som någon skrivit "Don't have a cow man", ta det lugnt, på.

Många tittare reagerade negativt på scenen och flera tidningar kallar serien för tandlös och bakåtsträvande. Komikern Hari Kondabolu var en av de första att reagera och i The Daily Show svarar han på frågan om varför han tar illa upp av just Apu, alla karaktärer i Simpsons baseras ju på stereotyper.

– Det finns många olika vita karaktärer i Simpsons, men att citat allt vi fick var en snabbköpskassör vars röst görs av en vit person som målats brun.