Svenska Akademien i möte

Dagordningen för mötet är fortfarande oklar. I ett sms till Ekot skriver ledamoten Horace Engdahl att "hur det blir i kväll ligger i gudarnas knän."

Sveriges Radios reporter Ci Holmgren är på plats utanför Börshuset i Stockholm där Svenska Akademin möts, och beskriver stämningen:

– De flesta har bara gått rakt in och visat att de inte vill prata, men Horace Engdahl såg faktiskt helt vild ut i blicken när han kom. Han hade som siktet inställt på att ta sig in genom dörren och gick liksom rakt fram bara, jag råkade komma i vägen och fick en rejäl knuff i magen och dråsade in i väggen. Jag tycker det kan säga något om den press som de tydligen är under, jag har faktiskt inte varit med om något liknande som journalist, säger Sveriges Radios reporter Ci Holmgren.

Statsminister Stefan Löfven menar att förtroendet för akademien skadats av krisen.

– Det är att beklaga och det är förvånande tycker jag att det kunnat blivit så. Nu är det upp till akademien själv att se till att återupprätta förtroendet och respekten. det är oerhört viktigt för Sverige, om vi tar nobelpriset till exempel, är ju mycket viktigt för Sverige. Då måste den här institutionen fungera. Och den ska fungera med respekt och människor ska ha förtroende för den, också omvärlden, säger Stefan Löfvén.



Under förra veckans möte hölls en omröstning angående uteslutning av Katarina Frostenson, den ledamot som anklagats för jäv och för att ha läckt uppgifter om kommande nobelpristagare. Efterspelet har kallats för en kris inom Akademien.

Majoriteten röstade mot en uteslutning, tre ledamöter valde dagen efter mötet att lämna sina uppdrag och flera har varit ute i media och berättat sin syn på det hela.



Ledamoten Horace Engdahl som röstade mot en uteslutning av Frostenson, menar att de ledamöterna, gjort sig skyldiga till värre brott än att nobelprisbeslut sluppit ut för tidigt. Han skriver också att ständiga sekreteraren Sara Danius är den som sämst klarat sitt jobb sedan 1786.

Kjell Espmark, en av de som lämnade i fredags, säger till Aftonbladet att texten är det falskaste och skändligaste han läst i hela sitt liv. Ledamoten Pär Wästberg säger till SVT att det kan bli en förtroendeomröstning om Sara Danius under kvällens möte.



En ledamot som Ekot varit i kontakt med skriver i ett sms att det här är en helt ny situation i Akademiens historia och att Gustaf III tycks inte ha kunnat föreställa sig den här situationen när han utformade reglerna.

Liksom stadgarna saknar en paragraf om frivilligt utträde, saknar de en paragraf om avsättning av en ständig sekreterare. I båda avseendena måste man alltså improvisera om man vill skrida till verket.



Kung Carl Gustaf, som är högste beskyddare för Akademien har engagerat sig i frågan och sa i går att han ska se över stadgarna och eventuellt komplettera dem. Något som kan tvinga de ledamöter som valt att lämna arbetet tillfälligt att fatta ett definitivt beslut. Enligt hovet kommer kungen i dag inte att träffa ledamöterna eller delta på mötet.

Ekot har sökt samtliga ledamöter i Svenska Akademien, ingen vill ställa upp på en intervju.