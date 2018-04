Krisen inom Svenska Akademien sprids över hela världen

Gårdagens turer kring Svenska Akademien har inte bara väckt reaktioner i Sverige och svenska medier.

I natt toppades tidningen New York Times hemsida av en artikel med rubriken "In Nobel Scandal, a Man Is Accused of Sexual Misconduct. A Woman Takes the Fall.". "I Nobel-skandalen står en man anklagad för sexuella trakasserier. En kvinna får gå.".

Vidare i artikeln beskrivs hur Sara Danius som första kvinna att leda akademien tvingats lämna sin post som en del av krisen som präglat akademien under våren. Krisen sammanfattas, Statsminister Stefan Löfven citeras och vikten av Nobelpriset som symbol för Sverige understrycks.

Därefter sammanfattas turerna kring den så kallade Kulturprofilen och att ledamoten Katarina Frostenson, Kulturprofilens fru, avgår.

Nyhetssajten Euronews uppmärksammade Sara Danius avgång på arabiska, engelska och på tyska, som vi hörde alldeles nyss. Tidningen Süddeutsche Zeitung kallar händelserna för en korruptions- och trakasseri-skandal. Italienska RAI kopplar krisen och gårdagens avgångar till Kulturprofilen och höstens #MeToo-upprop, franska Le Monde sammanfattar veckans turbulenta rapportering och i Spanien skriver La Vanguardia om att Sveriges Kung redan planerar att ersätta medlemmarna som avgått.

I Norge skriver NRK att tilliten till Svenska Akademien är borta, och att bara kungen kan rädda det lilla som finns kvar. I Danmark menar DR att krisen bara växer och uppmärksammar samtidigt #Knytblus. Finska YLE vill veta vad Akademien själv menar ligger bakom den inre turbulensen och alla hemligheter.