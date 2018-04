Väldigt videoverk om människans svek mot klimatet

Storslagna naturbilder som för tankarna till BBCs Planet Earth blandas upp på de sex skärmarna med svartvitt arkivmaterial från det tidiga brittiska 1900-talet.

En liten bit in i konstverket 'Purple' dyker en text upp.

Den brittiska skalden Lord Tennysons ord:

"O Earth, what changes have thou seen" - Lord Tennyson

"O Jord, vilka förändringar har du sett", känns i all sin enkelhet som att de lägger sig som en mjuk matta under allt som ska komma.

I en sekvens förvandlas vackra flygande fåglar och insekter via bildskärmarna till skadebekämpare med giftig gas.

John Akomfrah säger att valet att berätta i flera skärmar är demokratiskt. För att mottagaren ska få möjlighteten att välja vart blicken ska landa.

– Du kan vandra över ett landskap av bilder. Det kommer finnas små skillnader. Välj att se skräck om du vill, eller dess motsats. Men alla skärmar är med i den här dialogen med dig, säger John Akomfrah.

Den världsberömda brittiska konstnären John Akomfrah växte själv upp nära kraftverket Battersea i London. Det spydde ur sig enorma mängder koldioxid under hans uppväxt och det var något som väckte en vilja att skildra ett kollapsande klimat genom konsten.

– Jag växte upp i skuggan av en massförgiftning. Vad publiken ser här är som en skog av händelser som inte kan skiljas från min person, säger han.

Bildmuseet är som ett av fem museer beställare av verket och efter London och Madrid är det här tredje gången som 'Purple' ställs ut.

För att berätta en historia av globala proportioner har också John Akomfrah tagit sig runt jorden. Från Grönland till Polynesien till barndomens London och många fler platser. Där ser han improvisationen som ett av sina viktigaste verktyg.

– Du behöver rörligheten för att förstå hur platser pratar med dig. Utan förmågan att improvisera dig ur en svår situation skulle du ha stora problem, säger John Akomfrah.

Som namnet 'Purple' antyder är färgen lila framträdande i verket. När gammal färgfilm långsamt bryts ned försvinner vissa färger tills bara ett lilla skimmer återstår och därför ser John Akomfrah färgen som en metafor för döden.

– I mitt huvud är lila nedbrytningens färg. Men sen är också lila färgen du träffar när du når en särskild intensitet. Vid gryning och skymning. Den ljuskvaliteten är också viktig för verket, säger John Akomfrah.