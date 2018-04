Nordiska museet efterlyser bilder från #knytblus

Allt från toppolitiker till artister och allmänhet manifesterade i fredags sitt stöd för avgående ständige sekreteraren i Svenska Akademien, Sara Danius under hashtaggen #knytblus (och #knytblusförsara)



Nordiska museet i Stockholm efterlyser nu både ha bilder och berättelser från kampanjen. Fram till måndag eftermiddag har man fått in ett 80-tal bilder. Vissa av de inskickade bilder kommer endast gå till arkivet och inte visas på sajten minnen.se.

Museet började nyligen att samla in just digitalt material från till exempel sociala medier för att bevara för eftervärlden. Parallellt pågår också ett forskningsprojekt kring hur museivärlden kan jobba just med insamlingar kring digitala kampanjer.



Tidigare har man efterlyst material från svenska folket kring kampanjer som #openstockholm och #metoo.



– I fallet #knytblus är det väldigt intressant att se hur många som snabbt lade upp bilder av sig själva med en knytblus, som ett led i debatten och för att uttrycka sin åsikt. Detta till skillnad från temat #metoo som inte går att illustrera och som är kanske för smärtsamt personligt, säger Kajsa Hartig verksamhetsutvecklare vid Nordiska Museet i Stockholm.