Legendariskt New York-hotel i fokus

Bland hotellets gäster fanns poeten Dylan Thomas, författarna William S Burroughs, Allen Ginsburg och Jack Kerouac, sångarna och låtskrivarna Bob Dylan, Joni Mitchell och Patti Smith, fotografen Robert Mapplethorpe, filmregissören Stanley Kubrick, skådespelerskan Uma Thurman liksom konstnärerna Nike de Saint-Phalle och Christo.

Dirigenten Hans Ek har satt ihop en konsert med Radiosymfonikerna, gruppen Tonbruket och artisterna Sofia Karlsson, Moneybrother och Annie Angel och bland de låtar och stycken som kommer att framföras under tre kvällar med start ikväll torsdag finns Leonard Cohens låt "Chelsea hotel number two". Den handlar om en natt som Cohen hade med Janis Joplin på hotellet som ligger på West 23rd street mellan sjunde och åttonde avenyn i New York, och med det här projektet har exempelvis Sofia Karlsson fått upp ögonen för hotellet.

- Det var en sorts konstnärlig fristad för konstnärer att få vara där, vara i fred och skriva där och också möta andra, säger Sofia Karlsson.

Hotellchefen Stanley Bard lät dem bo där litet efter betalningsförmåga medan andra gäster fick betala desto mer.

Patti Smith bodde där i flera omgångar, första gången med sin dåvarande likaledes unge pojkvän fotografen Robert Mapplethorpe. Han sägs ha försökt betala med några av sina fotografier men att Bard tackade nej och istället låtit honom bo gratis. Mapplethorpe blev ett av världens största fotografnamn.

Ja, Chelsea hotel var en konstnärsmagnet och vissa checkade aldrig ut igen, som poeten Dylan Thomas som sägs ha supit ihjälp sig där och punkartisten Sid Vicious flickvän Nancy Spungen som sägs ha blivit mördad där.

Dirigenten Hans Ek berättar att han har ett grundsound i huvudet när han tänker på Chelsea hotel:

- Det är Velvet Underground måste jag som jag har lyssnat på, men sedan är det också den här långa författartraditionen, långa texttraditionen som jag tänker på. Hur texten går från att befinna sig i att befinna sig i en lång gammal stolt litterär tradition till att liksom omfattas av musiken.

Vad tänker du då på?

- Ja, dels under 50-talet det som kallas för Beatgenerationen då med Jack Kerouac och Alen Ginsberg. De läste ju ofta sina texter och dikter till musik, till jazzmusik ... och sättet de läste på, och även tematiskt så var det ju ... väldigt nära kopplat till musik. Det är underbart väldigt svängigt.

Chelsea hotel har genomgått en lyxrenovering och är alltså inte det samma som förr, men som av en händelse var det i veckan en auktion på dörrar från den tid det begav sig, och då ska en dörr till Bob Dylan ha gått för motsvarande cirka 900 000 kr.