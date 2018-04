Lars von Trier får komma till Cannes

Den danske filmregissörens film "The house that Jack built", med Matt Dillon och Uma Thurman i rollerna, kommer att visas utom tävlan.



Lars von Trier förklarades "icke önskvärd" 2011 av festivalledningen sedan han under en presskonferens skämtsamt svarat att han hyste sympati för Adolf Hitler.

Festivalen meddelar även att årets avslutningsfilm blir Terry Gilliams "The man who killed Don Quixote", där Stellan Skarsgård spelar en av rollerna.