Sverigeaktuell operaregissör ny teaterchef i Köpenhamn

Kasper Holten har utsetts till ny teaterchef på Kungliga teatern i Köpenhamn. Han har tidigare varit operachef på teatern 2000-2011, och har därefter arbetat som operachef på Royal opera house i London.

"Han ska föra in teaterns betydelse och relevans i en helt annan verklighet än den som var gällande när han var en av teaterns tre konstnärliga ledare under 2000-talet. Att driva teatern nu, under de ekonomiska premisser som vi har nu, kräver en helt annan inställning", skriver Kungliga teaterns styrelseordförande Lisbeth Knudsen i ett pressmeddelande.

Kasper Holten har de senaste åren arbetat med flera olika prestigefulla operahus och institutioner. Just nu regisserar han "Rigoletto" på Malmö opera.

Kasper Holten tillträder sin nya tjänst i höst.

Kungliga teatern i Köpenhamn är Danmarks nationalscen för opera, teater och balett.