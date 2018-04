Kulturhuvudstadsår i Århus en vinstaffär

När Katharina Grosse i samband med utställningen The Garden sprejade en park i Århus i den danska flaggans rödvita färger ledde det inte bara till en livlig diskussion i Århus. Det gjorde också att Århus kommun fick ekonomiska intäkter.

The Garden var en av över 10 000 programpunkter under Århus kulturhuvudstadsår. För varje hundralapp som spenderades på kulturevenemang under året fick regionens kommuner tillbaka 140 kronor, enligt en ny rapport av en privat konsultfirma som samarbetade med Århus under kulturhuvudstadsåret, skriver Danmarks Radio.

Dessutom skapade kulturhuvudstadsåret närmare 2000 nya arbetstillfällen. Majoriteten av dem fanns inom den privata sektorn, framförallt inom servicenäringen.

Tidigare beräkningar har visat att flera av Århus kulturinstitutioner fick fler besökare under året och populärast var konstmuseet Aros som hade nästan en miljon besökare under 2017.

Den största delen av kulturhuvudstadsåret finansierades av den danska staten och Århus kommun, och den totala budgeten låg på ungefär en halv miljard danska kronor.