Simpsons-skådespelare beredd att stiga åt sidan

Serien The Simpsons har kritiserats för att framställa karaktären Apu på ett rasistiskt sätt, och komikern Hari Kondabolu släppte dokumentären "The Problem With Apu" efter att han tröttnat på stereotyperna.

The Simpsons svarade på kritiken i en scen i programmet genom att ställa frågan hur något som en gång var roligt och inte uppfattades som kränkande nu är politiskt inkorrekt.

Nu säger skådespelaren Hank Azaria, som gör Apus röst, att han inte står bakom det svaret. Han tycker att sydasiater måste inkluderas i skrivandet av serien för att utveckla karaktären, och säger att han själv är beredd att ta ett steg åt sidan.

– Jag vill verkligen se indiska och sydasiatiska författare på plats i manusrummet. Inte för syns skull, utan för att genuint få bestämma vilken riktning karaktären ska ta, inklusive vem som ger karaktären sin röst. Jag är beredd att stiga åt sidan eller förändra karaktären till något nytt och jag hoppas verkligen att det är det Simpsons väljer att göra, sa Hank Azaria till Stephen Colbert på The Late Show.