Röster höjs för bättre förhållanden för dj:s

Stress och depressioner inom dansmusiken är också ämnet i en aktuell brittisk dokumentärfilm:

"Jag var djupt olycklig, drack varje dag och kom till en punkt där jag visste att om jag inte gjorde något åt det skulle jag inte överleva särskilt länge till".

Det säger den brittiska dj:n Ben Pearce i den brittiska dokumentären "Why we dj: slaves to the rythm", som kom i höstas och är gjord av produktionsbolaget DJSounds. I den berättar internationella dansmusikstjärnor som Carl Cox om baksidan av den oerhört lönsamma elektroniska dansmusikscenen: ensamhet, depressioner, missbruk och stress.

Under torsdagen skrev Tim Berglings familj i ett öppet att "han inte var gjord för maskineriet han hamnade i" och att han inte orkade längre. Samma dag höll Storbritanniens största konferens för elektronisk dansmusik, den i Brighton, ett seminarium på temat mental ohälsa inom dansmusiken. Där visades också filmen.

Andra dj:s har i sociala medier reagerat på Tim Berglings död med att det lika gärna kunde ha hänt dem. Och i en artikel i branschtidningen Resident advisor efterfrågas bättre villkor: att managers ska ta större hänsyn till artisternas välmående även om det kostar dem pengar, att artister ska våga prioritera sin hälsa.

Den internationella intresseorganisationen för elektronisk musik, AFEM, uttrycker sin bestörtning inför Aviciis död. De skriver till Kulturnytt att hans "musik var en hel generations soundtrack, och den generationen kommer att sörja hans död med samma vördnad som de som sörjde förlusten av Kurt Cobain och Amy Winehouse". Något som också har märkts i sociala medier under veckan.

Organisationen AFEM skriver också att man kommer att arbeta vidare för att musiker ska kunna må bra och kunna ha långvariga karriärer, och har bland annat upprättat en hjälplinje för de musiker som upplever mental ohälsa.