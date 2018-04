Lynne Ramsay om sin kritikersuccé "You were never really here"

Det är alltid en smula oroväckande när den man ska intervjua inleder samtalet med att säga saker som: "förvänta dig inte att prata med en människa nu, det känns som om min hjärna är kvar i London".

Och sen fortsätter med att berätta att det känns som om hon upplever posttraumatisk stress just nu, efter att hon ljudmixat sin film under fem intensiva dagar och gång på gång lyssnat ljudet av pistolskott. Men det är hur som helst så Lynne Ramsay öppnar den här intervjun.

– I vanliga fall får man tre veckor på sig att mixa en film, men jag fick göra det på fem dagar. Och vi spelade till och med in några kompletteringsscener för bara tre veckor sedan, så allt är lite galet.

Orsaken till det hetsiga schemat kan man väl kalla för festivalpolitik. Egentligen hade Ramsay siktat på att "You were never really here" skulle bli klar lagom till filmfestivalen i Venedig i slutet av augusti, men efter att ledningen för festivalen i Cannes sett en råklippt version var de så pass nöjda att de bjöd in filmen på stående fot. Ett besked som Ramsay själv hade blandade känslor inför.

– Man kan inte riktigt tacka nej till Cannes, även om jag var helt "åh, härregud!" när jag insåg hur mycket arbete det skulle innebära. Men den här festivalen har ju alltid behandlat mig mycket väl.

Lynne Ramsay har ju haft en lång och extremt lyckad relation med filmfestivalen på franska rivieran. Här har hon egentligen visat alla sina viktiga filmer ända sedan examenskortfilmen från filmskolan 1996. Som sedan följdes av långfilmsdebuten "Ratcatcher", "Morvern Callar", "Vi måste prata om Kevin" och nu "You were never really here".

Den nya filmen bygger på en novell av författaren Jonathan Ames, kanske mest känd i Sverige som skapare till tv-serien "Bored to Death". Det är en hårdkokt historia som Ramsay berättar, om en krigsveteran och före detta FBI-agent som får i uppdrag att rädda en politikers dotter ur en traffickinghärva. Så nära en genrefilm som Ramsay kan komma.

På en lite för solig terrass kisar hon mot ljuset och förklarar att det som är mest ofärdigt i filmen är musikläggningen. Hon är inte säker på att Radioheadmedlemmen Jonny Greenwoods musik utnyttjas på rätt sätt.

– Han gör inte musik till färdiga scener, utan arbetar mer tematiskt, så nu sitter jag med 25 minuters musik som jag inte riktigt har hunnit lägga på exakt rätt platser i filmen.

Efter att Greenwood sett en tidig version av filmen så fick Ramsay helt enkelt förklara filmens stämningar och huvudpersonens egenskaper för honom.

– Jag beskrev honom ungefär som: bruten, ärrad. En person som håller på att bryta ihop, men sedan reser sig igen. Mjukheten inför mamman, en rad olika teman helt enkelt.

Joe är fylld av kontraster: en effektiv våldsmaskin när han löser brutala uppdrag, samtidigt som han är oerhört öm och mjuk mot sin småsenila mamma. Och bakom ytan hotar hela tiden sammanbrottet.

Intrigen om desperat man som ska försöka rädda en ung flicka från sexuellt utnyttjande får mina kollegor runt intervjubordet att kasta frågor om influenser på Lynne Ramsay. Bland annat nämner de filmer som "Taxi Driver" och "Hardcore", bägge skrivna av Paul Schrader. Men Ramsay verkar inte riktigt vilja gå in i det där referensnördandet.

– Faktum är att jag inte ser på så mycket annan film när jag själv ska göra en. Jag ser bara dokumentärer, varje dag. Jag är lite besatt, faktiskt. Mycket om politiker, och om konspirationer och spelet bakom kulisserna.

Och visst finns det ett stråk av det där intresset för politikens skuggsida även i den här filmen. Även om det inte direkt strösslas med vare sig repliker eller särskilt mycket information om själva intrigen i "You were never really here".

Våldet har hon också hanterat på sitt eget sätt. Visst är filmen brutal och våldsam, men eftersom Ramsay själv inte gillar att se våld på film, så sker det mesta i den vägen utanför bild. Istället får vi i publiken se följderna av våldet, vilket i och för sig kan vara minst lika starkt, och blodigt och obehagligt. Ramsay säger att hon främst är ute efter att skapa en känslomässig upplevelse hos åskådaren, och att utforska huvudpersonen Joe och hans drivkrafter.

– Är det inte så att de flesta filmregissörer egentligen är mest intresserade av att undersöka det mänskliga psyket. Som Ingmar Bergman, till exempel. Jag älskar hans filmer, men det är alltid som ett slags karta över en människas hjärna. Jag kanske inte skulle kunna klara av att plugga till att bli psykoanalytiker, men jag kan försöka vara det som filmare.

Den kanske viktigaste enskilda ingrediensen i hennes film är nog ändå skådespelaren Joaquin Phoenix, som mitt under intervjun sveper förbi och säger hej. "Ryggen", säger han som förklaring när Lynne Ramsay undrar varför han inte böjer sig ner och ger henne en puss på kinden.

Lika försiktig ger han dock inte intrycket av att vara som skådespelare. Det är i hans sammanbitna ansikte och stidsberedda kropp som berättelsen i "Your were never really here" får sin själ.

Och Lynne Ramsay var redan från första början övertygad om att det var just Phoenix som hon ville ha i rollen.

– Jag tycker att han skulle vara den bästa personen för jobbet, den mest intressanta. Och jag tycker att han är den bästa skådespelaren i hela världen.