Vackert och politiskt laddat med Cleijne och Gallagher på Bonniers Konsthall

Titel: Better Dimension

Konstnärer: Edgar Cleijne och Ellen Gallagher

Plats: Bonniers Konsthall

Curator: Theodor Ringborg

Pågår: tom 3 juni

Jag börjar med jazzmusikern Sun Ra och hans låt "Space is the Place". När allting ändå var kört på planeten jorden, när det inte längre fanns någon tro på ett rättvist samhälle. Varför inte flytta ut i rymden?

Inne i en uppbyggd kub möter den visionen John F Kennedys storslagna planer på att kolonisera rymden. I en film roterar presidentens huvud i luften ovanför en vinylskiva, medan Sun Ras musik hörs svagt i bakgrunden och på väggarna projiceras stora detaljer av abstrakta målningar. De ser ut att vara lagda i ett mikroskop och pulserar i en egen rytm.

Ellen Gallagher och Edgar Cleijne rör sig i mellanrummet där konst möter dikt och drömmar, men också berättelser om rassegregationens USA. Och jag anar att de som direkt snappar symbolerna, snabbare förstår laddningen i verken. Så läs gärna skyltarna.

För under det estetiska skalet ryms komplexa resonemang om segregation, exkludering och en historia som rör sig lite vid sidan av den allmänna historieskrivningen. Så är det bland annat med utställningens vackraste verk.

Ge utställningen tid. Då kommer den till dig och öppnar upp sig långsamt och varsamt.

Highway Gothic som installationen heter gjordes för konstbiennalen i New Orleans i höstas. Den rör sig kring motorvägen Interstate 10. I rummet hänger som en skog av våder gjorda av 70 millimeters film, som stora negativ i en blå ton.

Bilderna är djur och organismer som lever i träskmarkerna nedanför motorvägen men också vägskyltarna i det urbana landskapet ovanför blandat med textfragment som "Is there a devil in your ditch"

Det visas också två filmer i rummet. En som rör sig på den gamla farleden som är vattnet. Och en som utspelas runt motorvägen. Mer politiskt laddat än man anar för i det dolda göms inte bara amöbor utan också berättelser om lynchningar och där mannen flanerar bland målade träd på betongpelare fanns en gång en park som var själva hjärtat i det svarta bostadsområdet Tremé.



Ett råd. Ge utställningen tid. Då kommer den till dig och öppnar upp sig långsamt och varsamt och med stor respekt för den enskilda människans behov av att drömma och få känna sig fri.