Hemingways bar såldes för trettio gånger utgångspriset

Buden haglade på Art Curial vid Champs Elysées när auktionen kom fram till ett av sina mest efterfrågade nummer, den gamla skylten till Bar Hemingway, alltså den lilla baren på baksidan av hotel Ritz uppkallad efter författaren och krigskorrespondenten Ernest Hemingway som symboliskt befriade sitt stamställe från nazitysklands ockupation den 25 augusti 1944 när den allierade styrkan intog Paris.

Ett oräkneligt antal dry martinis lär ha serverats på detta legendomspunna fredsparty, och på auktionen drog ett stort antal fetischister snabbt upp priset på denna skylt, från utropspriset 300-400 Euro upp till 68 000 Euro. Med påslag och skatt blir det drygt 900 000 kronor att betala för den amerikanska samlare som vann budgivningen.

Nästan en miljon kronor för en 56 cm bred skylt av träfaner och guldfärg, 30 gånger utropspriset, är inte det lite mycket? frågar jag auktionsutroparen Stéphane Aubert efteråt:

– Man köper ju också en legend, förklarar Stéphane Aubert.

Och Ritz som invigdes 1898, en invigning bevistad av Marcel Proust, har samlat på sig en hel del legender under åren, med ständigt celebra gäster och filmer som spelats in i miljön. Att modeoraklet Coco Chanel bodde på Ritz med sitt bohag drev förstås upp priserna på möblerna i la Suite de Mademoiselle C, med hennes skrivbord och stol som auktionens toppnummer för 2,5 miljoner kronor.

Och ja, varenda pryl såldes.