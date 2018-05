Tove Styrke redo för världen

Titel: "Sway"

Artist: Tove Styrke

Genre: Pop

Betyg: 4 av 5

Tove Styrke slog igenom i "Idol" 2009 och etablerade sig sex år senare som artist i egen rätt med andra albumet "Kiddo", en uppkäftig poppärla som öppnade dörren för det internationella genombrottet på glänt.

Kanske blir "Sway" albumet som slutligen slår upp den på vid gavel. Tecknen finns där: I en stundande turné med superstjärnan Katy Perry. I priset för Årets pop på P3 Guld. I omhuldade nya singeln "Say my name".

Men det som tydligast talar för att Tove Styrke numera konkurrerar på en gränslös popscen är själva albumet.

"Sway" avslutas med en cover på Lordes såriga kärleksballad "Liability", som var en hit så sent som förra året. När Tove Styrke tar sig an den stryker hon salva på såren genom att dra upp tempot, förvränga tonen och infoga en ironisk blinkning som sätter situationen som avhandlas i nytt ljus.

Osäkerhet och trygghet. Lust och leda.

Det är talande för hela albumet, där Tove Styrke med egna ord synar den moderna kärleksrelationens komplexitet och alla de motstridiga känslor som den omgärdas av: Osäkerhet och trygghet. Lust och leda. Mörker och frigörelse. Kåt eller kär. Allt med en observatörs klarsynthet, med subtil humor och, inte minst, med ett popbygge lika stabilt som spännande, lika minimalistiskt som lekfullt.

Musiken delar startgropar med både Lykke Li och Charli XCX, men Tove Styrkes röst är omisskännlig. Ibland gränsar den visserligen till avmätt, men allt som oftast är det den som ger låtarna karaktär, den som skapar ett sound för världen.