De har valts in i Swedish Music Hall of Fame

För femte året presenteras nya artister som valts in av en jury till Swedish Music Hall of Fame. De presenterades på Scenkonstmuseet i Stockholm och samtidigt invigdes en ny permanent utställning om de invalda i Hall of Fame på museet.

Låtskivarbröderna Ted och Kenneth Gärdestad blev alltså invalda tillsammans. Det var bara någon månad sedan Kenneth Gärdestad gick bort och nu lyfts deras musikskatt med odödliga låtar som "Sol, vind och vatten", "Jag vill ha en egen måne" och "Himlen är oskyldigt blå" fram. De valdes in postumt liksom en av de tidiga schlagerlåtskrivarna i svensk musikhistoria: Kai Gullmar, eller Gurli Maria Bergström som hon egentligen hette. Hon som bland annat låg bakom Alice Babs megahit "Swing it, magistern" men har varit en av de mer flitiga melodiskrivarna.

Lite av en doldis har även artisten Doris Svensson varit, som hade dansbandsorkestrar på 1960-talet men som sadlade om till undersköterska men som fick en revival när hennes skiva "Did You Give the World Some Love Today Baby" återutgavs 1996.

Hårdrockarna Europe, Sveriges största hårdrocksexport någonsin, fick också en plats i skaran. Sveriges egen souldrottning Titiyo fick också ta plats och artisten Marie Bergman som har haft en lång och bred musikkarriär med start i Family Four och som medverkat flera gånger i Melodifestivalen.

Sist men inte minst kommer flera idag att jubla med orden "Spela Shoreline!". Låten "Shoreline" är skriven av göteborgska indiepopikonerna Broder Daniel, som slog igenom på 1990-talet och fick en ikonstatus genom filmen "Fucking Åmål" där deras musik var soundtracket.

Kravet på att bli invald i Swedish Music Hall of Fame är att man skivdebuterat för minst 20 år sedan. Swedish Music Hall of Fame drivs av den fristående och ideella insamlingsstiftelsen Svenska Musikskattens Hus.

Redan invalda:

2014:

ABBA

Eva Dahlgren

Ebba Grön

Entombed

Jan Johansson

The Latin Kings

Nationalteatern

Stina Nordenstam

Roxette

Evert Taube

Cornelis Vreeswijk

Monica Zetterlund

2015:

Alice Babs

Jussi Björling

Gullan Bornemark

Anders Burman

Neneh Cherry

Carola Häggkvist

Ulf Lundell

Yngwie Malmsteen

Peps Persson

Robyn





2016:

Leila K

Denniz Pop

Kent

Barbro Hörberg

Karl Gerhard

Monica Dominique

Sven-Ingvars

Owe Thörnqvist

Siw Malmkvist

2017:

Britt Lindeborg

Calle Jularbo

Lill-Babs

Looptroop Rockers

Magnus Uggla

Merit Hemmingson

Ola Håkansson

The Cardigans