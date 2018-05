Isle of dogs - ett lyxvykort från Godzillafansen

Titel: "Isle of dogs"

Regi: Wes Anderson

Genre: Animerad/Stop motion film

I rollerna: Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Bill Murray mfl

Betyg: 4 av 5

Wes Anderson har hittat på en historia som ytan handlar om ett framtida Japanskt samhälle, en dystopi byggd av referenser till älskade storebrodersfilmare som Kurosawa, Tarantino, Miyazaki plus all populärkulturell japansk rekvisita man överhuvudtaget kan tänka ut. I denna värd har ett hat mot landets hundar brutit ut via klassisk hårdför "de andra smutsiga ska ut" propaganda. Så alla jyckar blir förvisade till en sorts "slutgiltig lösnings ö", gjord av samtidens sopberg.

Detta är Wes Anderson och då är det viktigaste, leken.

Där får de klara sig bäst de kan. Den världen blir som en kombination av de grymmaste bilderna av urban fattigmansslum, koncentrationsläger och en vilda västernvision om ensamma men verserade revolvermänshundar i en helt miljöförstörd värld.

Och själva handlingen är då en pojkes jakt på sin hund som skickats dit och såklart, deras återupprättelse och hämnd.

Så klassiska frågor om rå rasism och sopor rör det sig kring



- Det låter dystert.

Ja men det är det ju inte, för detta är Wes Anderson och då är det i alla fall i mina ögon de viktigaste. Leken. Och den här typen av film stop motion för en ju kvickt, bort från handling och faktiskt, jag kanske är lättdistraherad, även från analys, till att vilja kasta sig över "bakom kulisserna filmerna", för att se hur det egentligen går till att skapa något så detaljerat, så finurligt så omsorgsfullt rent visuellt. 250 miniatyrlandskap är byggda, hundratals dockor i djurpäls delvis ditpillad för hand hårstrå för hårstrå.

Provrör, glasögon, tidningsurklipp, handdukar, fiskben, oändligheten i varje handgjord detalj ger svindel. Och resultatet blir en sorts laidback, helt avväpnande sockerdricksfantasi om 60-talets filmestetik, tusenåriga sidenfantasier och modern kärlek till sushi, manga, Edo. På ett vis blir det ju en klichéfylld, på gränsen till fördomsfull bild om man ser detta som "Japan" men man ska nog mer se detta som ett lyxvykort från Godzillafansen.